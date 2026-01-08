अमेजन प्राइम वीडियो प्रोफाइल का पिन कैसे रिसेट करें?

आज के समय में प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हमारी देखने की पसंद, हिस्ट्री और सेटिंग्स सेव रहती हैं। ऐसे में अकाउंट की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। अमेजन प्राइम वीडियो यूजर्स को पिन के जरिए अपनी प्रोफाइल और अकाउंट को सुरक्षित रखने का विकल्प देता है। यह सुविधा खासकर तब काम आती है, जब एक अकाउंट कई लोग इस्तेमाल करते हैं। पिन से बिना अनुमति एक्सेस रुकता है और प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी सुरक्षित बनी रहती है।

#1 प्राइम वीडियो प्रोफाइल पिन बदलने का तरीका प्राइम वीडियो पर पिन बदलना बेहद आसान है। सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पर जाएं और उस प्रोफाइल को चुनें जिसे अपडेट करना है। इसके बाद अगर सिस्टम पूछे, तो अपना अमेजन अकाउंट पासवर्ड डालें। अब प्रोफाइल या अकाउंट पिन और लॉक के सामने मौजूद मैनेज विकल्प पर क्लिक करें। यहां नया पिन डालकर कंटीन्यू पर टैप करें। कुछ ही सेकंड में आपका नया पिन सेट हो जाएगा और प्रोफाइल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।

#2 भूले हुए पिन को ऐसे करें रीसेट? अगर आप अपना प्राइम वीडियो पिन भूल गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एडिट प्रोफाइल पर जाकर उस प्रोफाइल को चुनें जिसका पिन रीसेट करना है। पिन एंटर करने वाली स्क्रीन पर 'फॉरगेट पिन?' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अमेजन अकाउंट पासवर्ड डालना होगा। अब क्रिएट प्रोफाइल पिन स्क्रीन पर नया पिन डालें और कंटीन्यू पर क्लिक करें। इस तरह आपका पिन आसानी से रीसेट हो जाएगा।

