उस्मान ख्वाजा ने खेला अपना आखिरी टेस्ट, जानिए कैसा रहा उनका अंतरराष्ट्रीय करियर
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सिडनी टेस्ट के रूप में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। वह पहले ही ऐलान कर चुके थे कि एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट उनका अंतिम मुकाबला होगा। इस मैच में उन्होंने 17 और 6 रन के स्कोर किए। हालांकि, इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीता और सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया। इस बीच ख्वाजा के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर डालते हैं।
टेस्ट करियर
उस्मान ख्वाजा ने खेले 88 टेस्ट मैच
ख्वाजा ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 88 टेस्ट खेले, इसकी 159 पारियों में 42.95 की औसत से 6,229 रन बनाए। उनके बल्ले से 16 शतक के अलावा 28 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 232 रन का रहा। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 15वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
ट्विटर पोस्ट
ऐसी रही ख्वाजा की विदाई
Thanks, Uzzy ❤️ #Ashes pic.twitter.com/h9HPM4arJy— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2026
प्रदर्शन
एशेज सीरीज 2025-26 में ख्वाजा का प्रदर्शन
अपनी आखिरी एशेज सीरीज 2025-26 में ख्वाजा ने 4 टेस्ट खेले, जिसकी 7 पारियों में उन्होंने 25.14 की औसत के साथ 176 रन बनाए। उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया। एशेज इतिहास में उन्होंने 23 टेस्ट मुकाबले खेले और इसकी 42 पारियों में 37.90 की औसत के साथ 1,554 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन रहा है।
सम्मान
WTC जीतने में निभाई थी अहम भूमिका
ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2021-2023 का खिताब जीता था। ओवल में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम को 209 रन से हराया था। उस संस्करण में ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 17 टेस्ट की 30 पारियों में 64.84 की उम्दा औसत के साथ 1,621 रन बनाए थे। उन्होंने 6 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे।
आंकड़े
वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ख्वाजा का प्रदर्शन
ख्वाजा ने वनडे क्रिकेट में 40 मुकाबलों की 39 पारियों में 42 की औसत से 1,554 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले। 50 ओवर प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 104 रन रहा था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी ने 9 मैचों की 9 पारियों में 26.77 की औसत और 132.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 241 रन बनाए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक अर्धशतक भी लगाया।