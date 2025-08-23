कौन हैं भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, ट्रंप ने उन्हें ही क्यों दी जिम्मेदारी?

परिचय उज्बेकिस्तान में हुआ था गोर का जन्म रिपोर्ट्स के अनुसार, गोर का जन्म 1986 में उज्बेकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ ) में हुआ था। उनका परिवार कुछ सालों तक माल्टा में रहा फिर 1999 में अमेरिका आ गया। उनके पिता यूरी गोरोकोवस्की विमानन इंजीनियर थे और मां इजरायली मूल की बताई जाती हैं। अमेरिका आने के बाद उन्होंने लॉस एंजेलिस के उपनगरीय इलाके से स्कूली शिक्षा फिर वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। वे भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे।

राजनीति ट्रंप के साथ कैसे जुड़े गोर? पढ़ाई के दौरान ही गोर रिपब्लिकन पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने कॉलेज में यंग अमेरिका फाउंडेशन शुरू किया। बाद में कैंटकी से सीनेटर रैंड पॉल के साथ काम करने लगा। इस दौरान वे कई वरिष्ठ रिपब्लिकन नेताओं के संपर्क में आए, जिनमें ट्रंप के बेटे का नाम भी शामिल हैं। 2020 में सीधे ट्रंप से जुड़ गए। उन्होंने ट्रंप के समर्थन करने और चुनावी फंड जुटाने वाली समिति में अहम भूमिका निभाई।

विवाद विवादों से रहा है गोर का नाता इस साल की शुरुआत में मस्क और ट्रंप के टकराव में गोर की भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि वे कर्मचारियों पर मस्क के प्रभाव से नाराज थे। मस्क ने गोर को सोशल मीडिया पर सांप तक कह दिया था। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि गोर ने व्हाइट हाउस में काम करने के लिए दस्तावेजों की सुरक्षा जांच नहीं कराई थी। 2017 और 2018 में उनकी रूस यात्रा पर भी विवाद हुआ था।