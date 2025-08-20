व्हाइट हाउस का खुलासा, ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया
क्या है खबर?
अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है। लेविट ने पत्रकारों को बताया कि रूस को यूक्रेन विवाद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए ट्रंप ने पहले घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाकर भारत के टैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के पीछे उद्देश्य रूस पर अतिरिक्त दबाव डालना है।
बयान
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने क्या कहा?
लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला है। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने देखा है, भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम भी उठाए हैं। उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। उन्होंने दूसरों के इस विचार का मजाक उड़ाया है कि किसी भी बैठक के लिए हमें एक महीना और इंतजार करना चाहिए।"
बयान
यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए प्रयास जारी
लेविट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति आगे बढ़ना चाहते हैं और वह इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। NATO महासचिव सहित सभी यूरोपीय नेता इस बात पर सहमत हैं कि यह एक शानदार पहला कदम है। यह अच्छी बात है कि ये दोनों नेता (व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमीर जेलेंस्की) एक साथ बैठेंगे, और राष्ट्रपति को उम्मीद है कि ऐसा होगा।"