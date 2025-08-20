अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर खुलासा किया है

व्हाइट हाउस का खुलासा, ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया

लेखन गजेंद्र 09:56 am Aug 20, 202509:56 am

क्या है खबर?

अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है। लेविट ने पत्रकारों को बताया कि रूस को यूक्रेन विवाद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए ट्रंप ने पहले घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाकर भारत के टैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के पीछे उद्देश्य रूस पर अतिरिक्त दबाव डालना है।