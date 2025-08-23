डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी सर्जियो गोर बने भारत में नए अमेरिकी राजदूत

भारत के साथ टैरिफ को लेकर चल रही तकरार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। इसकी घोषणा खुद ट्रंप ने की है। गोर को ट्रंप का बहुत खास और करीबी माना जाता है। गोर फिलहाल व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के प्रमुख हैं। वह अब भारत में मौजूदा राजदूत एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे।

घोषणा ट्रंप ने क्या की घोषणा? ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में हमारे अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहा हूं।' ट्रंप ने आगे कहा कि राष्ट्रपति पद के कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो और उनकी टीम ने सरकार के हर विभाग में रिकॉर्ड समय में करीब 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स को नियुक्त किया है।

परिचय सर्जियो गोर कौन है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जन्मे गोर 1999 में अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए थे। उनके पिता एक विमानन इंजीनियर हैं, जिन्होंने सोवियत सैन्य विमानों के डिजाइन पर काम किया था। गोर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सांसद स्टीव किंग और मिशेल बाचमैन के प्रवक्ता बने थे। वह 2013 में सीनेटर रैंड पॉल के स्टाफ में शामिल हुए और 2020 के चुनावों में ट्रंप की टीम में शामिल होने से पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे।