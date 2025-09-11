ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क को किसने मारी गोली, संदिग्धों के बारे में क्या-क्या पता है? 

घटना कब और कैसे हुई घटना? किर्क 'अमेरिकन कमबैक टूर' के तहत यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक वाद-विवाद प्रतियोगिता को संबोधित कर रहे थे। इसी बहस के दौरान एक गोली आकर किर्क के गर्दन पर लगी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि उनकी गर्दन के बाईं तरफ से खून बहने लगा। घटना के बाद किर्क को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग (DPS) के मुताबिक, घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:20 बजे हुई।

चश्मदीद घटना के बारे में चश्मदीदों ने क्या-क्या बताया? डेजरेट न्यूज की पत्रकार ईवा टेरी और एम्मा पिट्स घटनास्थल पर थीं। उन्होंने USA टुडे से कहा, "गोली किर्क की गर्दन के बाईं ओर लगी और वह खून से लथपथ हो गया। फिर कुर्सी से गिर पड़ा और सब नीचे झुक गए। हम एक-दूसरे को पकड़कर प्रार्थना करने लगे। लगभग 30 सेकंड बाद सभी भाग गए।" कार्यक्रम में मौजूद जेसन चैफेट्ज ने AFP से कहा, "जैसे ही गोली चली, वह पीछे गिर पड़े। लोग चीखने-चिल्लाने लगे और फिर भागने लगे।"

संदिग्ध पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, फिर छोड़ा घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जॉर्ज जिन और जकरिया कुरैशी नामक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि, घटना से कोई संबंध नहीं मिलने के बाद दोनों को पूछताछ कर रिहा कर दिया गया। यानी अभी हमलावर की तलाश जारी है। BBC के अनुसार, पुलिस विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में घर-घर जाकर किर्क के हत्यारे की तलाश कर रही है। एक अधिकारी ने AP को बताया कि जांचकर्ता अब एक नए 'व्यक्ति की तलाश में' हैं।

पुलिस पुलिस ने कहा- नजदीकी इमारत की छत से चली गोली घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि किर्क की हत्या एक ही गोली से हुई थी, जो हमलावर ने लगभग 200 गज दूर एक इमारत की छत से चलाई थी। एक पुलिस संदेश में कहा गया, "संभावित संदिग्ध लाइब्रेरी के ठीक पूर्व में सुदूर उत्तर की ओर इमारत के शीर्ष पर था और पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था। संभवत: उसके पास एक काली बंदूक, काला हेलमेट, काला मुखौटा और काली बनियान और जींस पहने हुए था।"