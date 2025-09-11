करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- हर एक को ढूंढ निकालेंगे
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी और टर्निंग पॉइंट USA के संस्थापक चार्ली किर्क (31) की हत्या पर बदला लेने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए एक वीडियो संदेश में 31 वर्षीय दक्षिणपंथी नेता की हत्या के लिए 'कट्टरपंथी वामपंथी' विचारधारा के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया और किर्क को महान अमेरिकी देशभक्त बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि हत्या के पीछे शामिल लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
बयान
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने वीडियो संदेश में कहा, "कई सालों से, कट्टरपंथी वामपंथी चार्ली जैसे अद्भुत अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे क्रूर सामूहिक हत्यारों और अपराधियों से करते रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी आज हमारे देश में दिख रहे आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसे तुरंत रोकना होगा। मेरा प्रशासन उन सभी लोगों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने इस अत्याचार और अन्य राजनीतिक हिंसा में योगदान दिया है।"
बयान
हत्या में योगदान देने वाले और वित्तपोषण करने वाले भी नहीं बचेंगे- ट्रंप
ट्रंप ने आगे कहा, "राजनीतिक हत्या में वे संगठन भी शामिल हैं, जो इसे वित्तपोषित करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। साथ ही वे लोग भी शामिल हैं जो हमारे न्यायाधीशों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हमारे देश में व्यवस्था लाने वाले अन्य सभी लोगों के पीछे पड़े हैं।" इससे पहले ट्रंप ने किर्क के सम्मान में पूरे देश के अमेरिकी झंडे को रविवार शाम तक आधे झुके रखने का आदेश दिया है।
हत्या
भरी सभा में मारी गई किर्क को गोली
अमेरिकी रूढ़िवादी कार्यकर्ता, लेखक और पॉडकास्टर किर्क को उस समय गोली मारी गई, जब वे यूटा वैली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किर्क कोलोराडो से वर्जीनिया तक 'द अमेरिकन कमबैक टूर' नाम से दौरा कर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए युवा मतदाताओं को एकजुट कर रहे थे। हमलावर ने दूर किसी इमारत से गोली चलाई थी। वह अभी फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए घर-घर में तलाशी अभियान चला रही है।