अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की भरी सभा में गोली मारकर हत्या

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और टर्निंग पॉइंट USA के संस्थापक चार्ली किर्क (31) की गुरुवार को यूटा राज्य में गोली मारकर हत्या कर दी गई। किर्क को उस समय गोली मारी गई, जब वे यूटा वैली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किर्क कोलोराडो से वर्जीनिया तक 'द अमेरिकन कमबैक टूर' नाम से दौरा कर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए युवा मतदाताओं को एकजुट कर रहे थे।

हत्या हमलावर की कोई जानकारी नहीं गोलीबारी करने के बाद हमलावर फरार हो गया है। अभी तक पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। हमलावर की तलाश में इलाके के घरों में तलाशी ली जा रही है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के निदेशक काश पटेल ने कहा कि किर्क की मौत के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कानून प्रवर्तन द्वारा पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर जांच जारी रहने की बात कही है।

शोक ट्रंप ने जताया शोक, आधे झुके रहेंगे अमेरिकी झंडे ट्रंप ने किर्क के निधन को लेकर ट्रुथ पर लिखा, 'महान, चार्ली किर्क का निधन हो गया। अमेरिका में युवाओं के हृदय को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। सभी उन्हें प्यार और सम्मान देते थे। मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और उनके परिवार के साथ हैं। चार्ली, हम तुमसे प्यार करते हैं!' ट्रंप ने किर्क के सम्मान में पूरे अमेरिका में सभी अमेरिकी झंडों को रविवार शाम तक आधा झुकाने का आदेश दिया है।