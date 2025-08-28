अमेरिका: स्कूल में गोलीबारी करने वाले हमलावर की बंदूक पर लिखी भारत विरोधी बातें

अमेरिका के मिनियापोलिस के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 14 बच्चों समेत करीब 17 लोग घायल हैं। हमलावर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना उस वक्त हुई जब स्कूल में सुबह की सामूहिक प्रार्थना सभा चल रही थी। मारे गए बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है। हमलावर की बंदूक पर भारत विरोधी बातें लिखी हुए हैं।

बंदूक बंदूक पर ट्रंप और इजरायल विरोधी बातें लिखीं हमलावर के पास एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्टल बरामद की गई है। इन पर 'डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो', 'इजरायल का पतन होना चाहिए' और 'भारत पर परमाणु बम गिराओ' जैसे नारे लिखे हैं। गोली चलाने वाले हमलावर की पहचान रॉबिन वेस्टमैन के तौर पर हुई है। उसने घटना को अंजाम देने से पहले कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर जारी किए थे।

नारे हमलावर द्वारा जारी किए गए वीडियोज में क्या-क्या है? हमलावर द्वारा जारी किए गए कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वेस्टमैन बंदूक की मैगजीन दिखा रहा है, जिस पर 'बच्चों के लिए', 'किल डोनाल्ड ट्रंप', 'तुम्हारा भगवान कहां है?' जैसे शब्द लिखे हुए हैं। दूसरे वीडियो में हथियारों का जखीरा दिखाया गया है। एक वीडियो में एडम लैंजा का भी जिक्र किया गया है, जिसने दिसंबर, 2012 में कनेक्टिकट में एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

पत्र हमलावर का पत्र भी सामने आया हमलावर का पत्र भी सामने आया है। ये उसने परिवार और दोस्तों के नाम लिखा है, जिसमें गोलीबारी से उनके लिए पैदा होने वाले हालातों को लेकर माफी मांगी गई है। पत्र में लिखा है, "मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी जिंदगी में आने वाले तूफान से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माता-पिता मुझे माफ कर देना। आप जैसा चाहते थे, मैं वैसा नहीं बन सका। ये मत सोचना कि आपने मेरी अच्छी परवरिश नहीं की।"