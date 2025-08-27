भारत के अलावा किन देशों पर लगा है सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है, जो सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैं। हालांकि, कई ऐसे देश हैं, जिन पर भारत के बराबर ही टैरिफ लगा है। आइए ऐसे देशों के बारे में जानते हैं।
दर
कितने देशों पर लगा है भारत के बराबर टैरिफ?
भारत के अलावा केवल 2 ही देश हैं, जिन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा है। इसमें ब्राजील और लिसोटो शामिल है। ब्राजील पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के चलते टैरिफ लगाया गया है। बोल्सोनारो पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को नजरबंद कर दिया है। ट्रंप इस कार्रवाई से नाराज हैं और ब्राजील पर टैरिफ समेत कई प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं।
टॉप-10
ये हैं सबसे ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहे शीर्ष-10 देश
भारत, ब्राजील और लिसोटो के अलावा सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया पर 49 प्रतिशत, लाओस पर 48 प्रतिशत, मेडागास्कर पर 47 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत, म्यांमार पर 44 प्रतिशत और फॉकलैंड द्वीप समूह पर 42 प्रतिशत है। इन देशों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौता न होने या किसी भी वजह से नाराजगी की चलते मनमाने तरीके से ये टैरिफ लगाया गया है। ज्यादातर देशों पर टैरिफ लागू भी हो गया है।
पाकिस्तान
भारत के पड़ोसी देशों पर कितना टैरिफ लगा?
अमेरिका ने पाकिस्तान पर केवल 19 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश पर सबसे कम टैरिफ है। इससे पहले ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी। बांग्लादेश पर भी टैरिफ 35 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने म्यांमार पर 40 प्रतिशत, अफगानिस्तान पर 15 प्रतिशत और श्रीलंका पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
एशिया
एशियाई देशों का क्या है हाल?
जापान पर टैरिफ 25 से घटाकर 15 प्रतिशत हो गया है। थाईलैंड पर 36 की जगह 19 प्रतिशत टैरिफ लगा है। कंबोडिया पर पहले 49 प्रतिशत टैरिफ लगना था, जो अब 19 प्रतिशत है। इसके अलावा फिजी, इजरायल, जॉर्डन, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण कोरिया, तुर्की और वानुअतु पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगा है। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगा है। ताइवान पर 20 प्रतिशत टैरिफ, कजाकिस्तान पर 25 प्रतिशत और इराक पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगा है।