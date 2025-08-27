भारत के अलावा किन देशों पर लगा है सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ?

दर कितने देशों पर लगा है भारत के बराबर टैरिफ? भारत के अलावा केवल 2 ही देश हैं, जिन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा है। इसमें ब्राजील और लिसोटो शामिल है। ब्राजील पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के चलते टैरिफ लगाया गया है। बोल्सोनारो पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को नजरबंद कर दिया है। ट्रंप इस कार्रवाई से नाराज हैं और ब्राजील पर टैरिफ समेत कई प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं।

टॉप-10 ये हैं सबसे ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहे शीर्ष-10 देश भारत, ब्राजील और लिसोटो के अलावा सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया पर 49 प्रतिशत, लाओस पर 48 प्रतिशत, मेडागास्कर पर 47 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत, म्यांमार पर 44 प्रतिशत और फॉकलैंड द्वीप समूह पर 42 प्रतिशत है। इन देशों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौता न होने या किसी भी वजह से नाराजगी की चलते मनमाने तरीके से ये टैरिफ लगाया गया है। ज्यादातर देशों पर टैरिफ लागू भी हो गया है।

पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों पर कितना टैरिफ लगा? अमेरिका ने पाकिस्तान पर केवल 19 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश पर सबसे कम टैरिफ है। इससे पहले ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी। बांग्लादेश पर भी टैरिफ 35 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने म्यांमार पर 40 प्रतिशत, अफगानिस्तान पर 15 प्रतिशत और श्रीलंका पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।