पीटर नवारो ने व्यापार वार्ता को लेकर भारत को दी बड़ी धमकी, जानिए क्या कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने व्यापार वार्ता को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अगर भारत आगे नहीं बढ़ता है तो उसके लिए अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को टैरिफ का 'महाराजा' करार देते हुए कहा है कि वह दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वसूल करता है और अब अमेरिका को इससे निपटना होगा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान नवारों ने व्यापार वार्ता को लेकर क्या कहा? नवारों ने 'रियल अमेरिकाज वॉयस' शो के साक्षात्कार में कहा, "सभी देश हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि एक तो उन्हें एहसास है कि वे हमारा फायदा उठा रहे हैं और दूसरा, उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है। मेरा मानना है कि भारत को भी अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए सहमत होना पड़ेगा। अगर, ऐसा नहीं होता है तो उसे रूस और चीन से समझौता करना होगा और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा।"

निशाना नवारो ने टैरिफ को लेकर भी भारत पर साधा निशाना नवारो ने टैरिफ को लेकर कहा, "भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं उन्हें महाराजा टैरिफ कहता हूं। इसलिए, भारत सरकार को इससे आपत्ति है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अमेरिका के मुकाबले उनके टैरिफ सबसे ज्यादा हैं। हमें इससे निपटना होगा।" रूस से तेल की खरीद पर उन्होंने कहा, "रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत कभी रूसी तेल नहीं खरीदा था, सिवाय बहुत थोड़ी-सी मात्रा के।"

आरोप नवारो ने भारत पर मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया नवारों ने कहा, "रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने मुनाफाखोरी का रुख अपना लिया। रूसी रिफाइनरियां भारत की धरती पर आकर मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए अमेरिकी करदाताओं को इस संघर्ष के लिए और अधिक पैसा देना पड़ रहा है। इस तरह बहुत सी चीजें हो रही हैं।" उन्होंने कहा, "हमने जो कुछ भी किया है उस पर गौर कीजिए। यूरोपीय संघ के साथ अच्छा समझौता किया। जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ अच्छा समझौता किया।"

चेतावनी नवारो ने भारत को दी चेतावनी नवारो ने कहा, "मुझे लगता है कि जो होना चाहिए वह यह है कि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। यह संपूर्ण शांति के लिए अच्छा होगा। शांति का रास्ता आंशिक रूप से भारत से होकर गुजरता है।" उन्होंने कहा, "यूरोप को निश्चित रूप से रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। चीन के साथ, हमने उन पर 50 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, और हम अमेरिकी लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।"