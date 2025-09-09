भारत के खिलाफ टिप्पणी पर बिफरे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, सीनेटर से माफी मांगने को कहा
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को दक्षिणपंथी विपक्षी सांसद को भारतीय समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर माफी मांगने को कहा है। मध्य-दक्षिणपंथी ऑस्ट्रेलियाई लिबरल पार्टी की सीनेटर जसिंटा नम्पिजिनपा प्राइस ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक संख्या में भारतीय प्रवास कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी से भारतीय समुदाय में रोष है। मंगलवार को सरकारी प्रसारणकर्ता ABC को दिए साक्षात्कार में अल्बनीज ने कहा कि टिप्पणी से भारतीय समुदाय के लोग दुखी हैं।
टिप्पणी
सीनेटर प्राइस ने क्या कहा था?
प्राइस ने पिछले सप्ताह एक रेडियो साक्षात्कार में कहा था, "भारतीय समुदाय को लेकर चिंता है और वह भी केवल इसलिए क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग हैं। और हम देख सकते हैं कि यह बात समुदाय द्वारा लेबर पार्टी को वोट देने के तरीके में भी झलकती है।" उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में भारतीयों को अल्बनीज की वामपंथी लेबर पार्टी को वोट देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने की अनुमति दी गई है।
निंदा
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री अल्बनीज ने साक्षात्कार में कहा, "सीनेटर ने जो टिप्पणियां की हैं, वे सच नहीं हैं और निश्चित रूप से उन्हें जो ठेस पहुंची है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और उनके अपने सहयोगी भी ऐसा कह रहे हैं।" बता दें कि प्राइस की टिप्पणी के बाद उनकी दक्षिणपंथी पार्टी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। प्राइस का बयान ऐसे समय पर आया था, जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के खिलाफ देशव्यापी विरोधी-प्रदर्शन हुआ है।
जानकारी
ऑस्ट्रेलिया में कितने भारतीय?
ऑस्ट्रेलिया में 2023 में 8.45 लाख भारतीय मूल के लोग थे। वे पिछले दशक की तुलना में दोगुने से ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे लोग खुद को भारतीय मूल का कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत का दोषी ठहराया जाता है।