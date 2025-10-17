पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज कतर में होगी शांति वार्ता

पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता को लेकर चर्चा करेंगे। अफगान मीडिया टोलो न्यूज ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बातचीत के लिए अफगान प्रतिनिधिमंडल दोहा जाएगा और पाकिस्तानी पक्ष के साथ चर्चा करेगा। इस दौरान देशों के बीच हुए युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लागू हुआ 48 घंटे का युद्धविराम आज शाम खत्म हो रहा है।

वार्ता वार्ता में कौन-कौन होगा शामिल? न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक और अफगान तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के बीच दोहा में मुलाकात होगी। एक तीसरा पक्ष भी इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। खबर है कि दोनों पक्षों के प्रमुख मंत्री और सुरक्षा अधिकारी भी वार्ता प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं।

उद्देश्य वार्ता से क्या हासिल करना चाहते हैं दोनों देश? वार्ता के जरिए अफगानिस्तान का उद्देश्य कूटनीतिक वैधता स्थापित करने और तालिबान की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव डालना है। वहीं, पाकिस्तान वार्ता का इस्तेमाल पश्चिमी सीमा को स्थिर करने और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमलों पर लगाम लगाने के लिए दबाव के तौर पर कर सकता है। हालांकि, अब तक दोनों देशों ने बातचीत के एडेंजे को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

युद्धविराम दोनों देशों में फिलहाल लागू है युद्धविराम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 15 अक्टूबर की शाम को 48 घंटे के लिए युद्धविराम लागू हुआ था। इससे पहले दोनों देश करीब एक हफ्ते तक रुक-रुककर एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। युद्धविराम से ठीक पहले पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की थी। इन हमलों में कम से कम 15 लोगों मारे गए थे। वहीं, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया था।