पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ 48 घंटे का युद्धविराम 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते करीब एक हफ्ते से रुक-रुककर चल रहे संघर्ष में अब 48 घंटे का युद्धविराम हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम पर सहमति जताई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच फिर से संघर्ष छिड़ने के बाद यह कदम उठाया गया है।

बयान पाकिस्तान ने कहा- बातचीत का रास्ता खोलने के लिए हुआ युद्धविराम पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस जटिल, लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए बातचीत के जरिए गंभीर प्रयास करेंगे। मंत्रालय ने कहा, "युद्धविराम का उद्देश्य राजनयिक संपर्क को बढ़ावा देना और आगे जान-माल की हानि को रोकना है। इस युद्धविराम का उद्देश्य शत्रुता को कम करना तथा अस्थिर सीमा पर हाल ही में भड़की लड़ाई के बाद बातचीत का रास्ता खोलना है।"

हमले दोनों देशों ने आज भी किए एक-दूसरे पर हमले पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की। इन हमलों में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया है, जिसमें एक इमारत को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक गुप्त ठिकाने के तौर पर किया जा रहा था।

अपडेट पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में आज के बड़े अपडेट्स जानें पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की, जिसमें महिलाओं-बच्चों समेत करीब 100 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में तालिबान की चौथी और छठी बॉर्डर ब्रिगेड तबाह हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाक सीमा पर टैंक भेज दिए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने बताया कि उसके 2 गुट एक हो गए हैं। अफगानिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री समेत वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया।

तालिबान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक जब्त करने का दावा किया तालिबान लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और उनके हथियार और वाहन जब्त कर लिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तालिबान लड़ाके एक पाकिस्तानी T-55 टैंक पर दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि इसे कंधार में हुई झड़पों के दौरान जब्त किया गया था। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसन बड़े पैमाने पर नुकसान के तालिबान के दावों का खंडन किया है।