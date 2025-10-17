फिलीपींस में अक्टूबर का तीसरा बड़ा भूकंप आया, 6.0 रही तीव्रता

फिलीपींस में शुक्रवार तड़के फिर आए जोरदार भूकंप से लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। यह इस महीने का तीसरा बड़ा भूकंप है, इससे पहले कुछ हफ्तों के अंतराल पर 2 शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं। पहले दो भूकंप में एशियाई देश में काफी नुकसान हुआ था। हालांकि, शुक्रवार को आए भूकंप में किसी प्रकार की क्षति की कोई सूचना नहीं है। तीसरा भूकंप फिर से दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ में आया है।

भूकंप मिंडानाओ में 10 अक्टूबर को आए भूकंप में 7 की मौत हुई थी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार , भूकंप का केंद्र 90 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था, जिससे नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं और सावधान किया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को मिंडानाओ में 2 भूकंप आए थे, जिसमें एक 7.4 और दूसरा 6.8 तीव्रता का था। पहले भूकंप में 7 जान गई थी और सुनामी की चेतावनी थी।

डर इससे पहले 6.9 तीव्रता के भूकंप में 74 की हुई थी मौत इससे पहले 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के मध्य फिलीपींस में सेबू प्रांत के पर्यटन स्थल बोगो से करीब 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय करीब 74 लोगों की मौत हुई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। फिलीपींस में कई इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। अभी देश उस भूकंप से उबर नहीं है और लगातार झटकों से डर बना हुआ है।