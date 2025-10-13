दिल्ली टेस्ट: वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 390 रन, हासिल की यह खास उपलब्धि

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की दूसरी पारी 390 रन पर खत्म हो गई। उसने भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। वह भारत में 13 साल बाद अपनी दूसरी पारी में 350+ रन बनाने वाली पहली मेहमान टीम बन गई है। आइए वेस्टइंडीज की पारी और आंकडों पर नजर डालते हैं।

उपलब्धि 2012 में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए थे 350 से अधिक रन भारतीय सरजमीं पर दूसरी पारी में 350+ रन बनाने वाली आखिरी टीम इंग्लैंड थी। उसने दिसंबर 2012 में भारत दौरे पर नागपुर टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में 352/4 का स्कोर खड़ा किया था। उस मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 330 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 326/9 के स्कोर पर घोषित कर दी थी। उसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी 352/4 रन पर घोषित की थी। वह टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

पारी ऐसी रही वेस्टइंडीज की दूसरी पारी फॉलोऑन खेलने उतरी केरेबीयन टीम की शुरुआत खराब रही और उसे 35 रन तक 2 झटके लग गए थे। उसके बाद सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल (115) और शाई होप (103) ने 177 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। हालांकि, उसके बाद लगातार विकेट गिरे, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स (50*) और जेडन सील्स (32) ने 10वें विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर स्कोर को 390 तक पहुंचा दिया। कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन की पारी खेली।