पहलगाम हमले के बाद पहली सर्दी के लिए सेना LoC पर अलर्ट, घुसपैठ रोधी जाल कसा
क्या है खबर?
भारतीय सेना कश्मीर घाटी में इस सर्दी के लिए खास तैयारी कर रही है। अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली सर्दी है, जिसमें आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सेना घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत कर रही है और नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ प्रमुख मार्गों को सील कर दिया है और व्यापक अभ्यास शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र में मौजूद सैनिकों को दोबारा से अलर्ट किया जा रहा है।
तैयारी
क्या है तैयारी?
सेना आतंकवादियों की रणनीति को देखते हुए शीतकालीन सैनिक तैनात कर रही है। थर्मल इमेजर्स, उन्नत कैमरे और छोटे ड्रोन जैसी अतिरिक्त तकनीक का उपयोग होगा। तकनीकी खुफिया जानकारी के अलावा मानवीय खुफिया जानकारी लेने पर भी जोर रहेगा। नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) की स्थापना होगी। पर्वतीय दर्रों पर सुरक्षा बढ़ेगी। प्रभावी सूचना साझाकरण के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर किए जाएंगे।
खतरा
क्या है सर्दियों में खतरा?
कश्मीर घाटी में सर्दी यानी चुनौतियों का मौसम है। इसी मौसम में आतंकवादी बर्फ की चादरों के सहारे घुसपैठ की कोशिश करते हैं और अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ऊंचे इलाकों पर पहुंचना दुर्गम होता है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी पनाह लेते हैं। पिछली बार सर्दियों में आतंकियों ने आबादी वाले क्षेत्रों से दूर एक ठिकाना बनाया था, जबकि इस बार उनके 3-5 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 ठिकाने बनाने की संभावना है।
हमला
सर्दियों के बाद हुआ था पहलगाम हमला
इस साल 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में हमला कर 26 पर्यटकों का धर्म पूछने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद भारत में काफी रोष दिखा, जिसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। बताया जाता है कि पहलगाम हमले को अंजाम करने वाले आतंकी काफी समय से कश्मीर में ही छिपे थे।