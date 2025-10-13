पहलगाम हमले के बाद पहली सर्दी के लिए सेना LoC पर अलर्ट, घुसपैठ रोधी जाल कसा

तैयारी क्या है तैयारी? सेना आतंकवादियों की रणनीति को देखते हुए शीतकालीन सैनिक तैनात कर रही है। थर्मल इमेजर्स, उन्नत कैमरे और छोटे ड्रोन जैसी अतिरिक्त तकनीक का उपयोग होगा। तकनीकी खुफिया जानकारी के अलावा मानवीय खुफिया जानकारी लेने पर भी जोर रहेगा। नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) की स्थापना होगी। पर्वतीय दर्रों पर सुरक्षा बढ़ेगी। प्रभावी सूचना साझाकरण के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर किए जाएंगे।

खतरा क्या है सर्दियों में खतरा? कश्मीर घाटी में सर्दी यानी चुनौतियों का मौसम है। इसी मौसम में आतंकवादी बर्फ की चादरों के सहारे घुसपैठ की कोशिश करते हैं और अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ऊंचे इलाकों पर पहुंचना दुर्गम होता है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी पनाह लेते हैं। पिछली बार सर्दियों में आतंकियों ने आबादी वाले क्षेत्रों से दूर एक ठिकाना बनाया था, जबकि इस बार उनके 3-5 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 ठिकाने बनाने की संभावना है।