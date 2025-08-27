LOADING...
पाकिस्तान में भारी बारिश के बीच गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी पानी में डूबा, देखिए वीडियो
पाकिस्तान में बाढ़ के कारण पानी में डूबा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब (तस्वीर: एक्स/@VishalAnand93)

लेखन भारत शर्मा
Aug 27, 2025
01:27 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग साढ़े 4 किलोमीटर दूर नारोवाल में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यह गुरुद्वारा भी लगभग पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसके कई फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी पानी में डूबा हुआ है। यह कॉरिडोर गुरुद्वारा जाने वालों के लिए वीजा-मुक्त मार्ग प्रदान करता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें फोटो और वीडियो

हालात

पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में आफत बनी बाढ़

पाकिस्तान में भारी बारिश और भारत की ओर से उफनते बांधों और नदियों का पानी निचले सीमावर्ती इलाकों में छोड़े जाने के बाद सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहां अब तक हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार संभावित बाढ़ के खतरे से आगाह किया था। पाकिस्तान के अकेले पंजाब प्रांत में ही मंगलवार तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

चेतावनी

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की चेतावनी

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ के खतरे के बारे में अपने पंजाबी समकक्षों को अग्रिम चेतावनी जारी कर दी है तथा पूर्वी पंजाब प्रांत के विभिन्न जिलों से लोगों को निकालने का काम जारी है। रावी, चिनाब और सतलुज नदियों के अत्यधिक उच्च जलस्तर के कारण पंजाब बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। रावी नदी के कोट नैना में 2,30,000 क्यूसेक पानी प्रवेश कर रहा है।