पाकिस्तान में बाढ़ के कारण पानी में डूबा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब (तस्वीर: एक्स/@VishalAnand93)

पाकिस्तान में भारी बारिश के बीच गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी पानी में डूबा, देखिए वीडियो

लेखन भारत शर्मा 01:27 pm Aug 27, 202501:27 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग साढ़े 4 किलोमीटर दूर नारोवाल में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यह गुरुद्वारा भी लगभग पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसके कई फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी पानी में डूबा हुआ है। यह कॉरिडोर गुरुद्वारा जाने वालों के लिए वीजा-मुक्त मार्ग प्रदान करता है।