पाकिस्तान में पुलिस और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस अधिकारी समेत 5 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के लाहौर में सोमवार को फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हैं। मुरीदके इलाके में वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस के प्रमुख उस्मान अनवर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं थी, जिससे अधिकारी की मौत हुई है।
प्रदर्शन
TLP के कई समर्थक मारे गए
पुलिस ने राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के किसी कार्यकर्ता के हताहत होने के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन पार्टी ने इसका खंडन किया है। मार्च आयोजित करने वाली TLP ने बताया कि पुलिस की गोलियों से उसके कई समर्थक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। सोमवार को ताजा झड़प तब शुरू हुईं जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा सड़कें अवरुद्ध करने के लिए रखे गए शिपिंग कंटेनरों को हटाने की कोशिश की थी।
प्रदर्शन
कैसे शुरू हुआ प्रदर्शन?
TLP अमेरिका द्वारा पेश इजरायल-हमास समझौते का विरोध कर रही है। इसी के खिलाफ उसने शुक्रवार को पूर्वी पाकिस्तान में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और लाहौर से इस्लामाबाद मार्च की योजना बनाई थी। उसकी योजना फ़िलिस्तीनियों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए मार्च निकालकर अमेरिकी दूतावास तक जाने की थी। तभी पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाई। पुलिस ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया था।
पहचान
हिंसक प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है TLP?
TLP ने पाकिस्तान के 2018 के आम चुनावों में सिर्फ एक मुद्दे पर प्रचार किया था और लोकप्रियता हासिल की थी। उसने देश के ईशनिंदा कानून को बनाए रखने की मांग की थी, जो इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। पार्टी अपनी हिंसक रैलियां आयोजित करने के लिए जानी जाती है। उसने विदेशों में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अपमान के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था।
ट्विटर पोस्ट
पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात
🚨 🚨— Viktor (@desishitposterr) October 13, 2025
Pakistan army has shot multiple TLP protestors on the streets of Muridke, Pakistan with American weapons.
Protestors are on the street to protest against Pakistan’s surrender infront of Israel and selling the Palestinian cause. pic.twitter.com/xKcpI2UiSs