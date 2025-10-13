मर्सिडीज G 450d भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

﻿मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी G-क्लास ऑफ-रोडर के लिए डीजल इंजन विकल्प जोड़ते हुए G 450d को लॉन्च कर दिया है। अब यह मॉडल पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है। नई मर्सिडीज-बेंज G 450d कंपनी की वैश्विक रेंज में सबसे शक्तिशाली डीजल SUV है। इसमें लैडर-फ्रेम चेसिस और ऑफ-रोड सेटअप बरकरार है, जो इस मॉडल की पहचान है। पहले बैच में G-क्लास डीजल की केवल 50 गाड़ियां ही भारत में लाई गई हैं।

फीचर ऐसे हैं गाड़ी के फीचर G 450d दिखने में 2024 तक बिक्री पर उपलब्ध G 400d से काफी मिलती-जुलती है, लेकिन ग्रिल में अब क्रोम फिनिश वाली 4 हॉरिजॉन्टल स्लैट्स, नए 20-इंच AMG अलॉय व्हील्स और आगे-पीछे नए बंपर हैं। लेटेस्ट कार के केबिन में 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया MBUX NTG7 सॉफ्टवेयर पर चलने वाला 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन से लैस है। साथ ही नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग और डॉल्बी एटमॉस के साथ 18-स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी है।

कीमत कितनी है डीजल मॉडल की कीमत? SUV में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो 367hp की पावर और 750Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जोड़ा गया है और ट्रांसमिशन के लिए 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.8 सेकेंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 210 किमी/घंटा है। इसमें सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS सूट की सुविधा है और कीमत 2.90 करोड़ रुपये है।

पेट्रोल मॉडल डीजल मॉडल से तेज है पेट्रोल वेरिएंट मर्सिडीज G-क्लास का पेट्रोल मॉडल भारत में AMG G 63 के रूप में उपलब्ध है। यह 4.0-लीटर, बाय-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। यह 577bhp की पावर और 850Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह गाड़ी 240 किमी/घंटा की अधिकतम गति से दौड़ सकती है और केवल 4.3 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जो डीजल मॉडल से तेज है। इसकी कीमत 3.59 करोड़ रुपये है।