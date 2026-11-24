अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा रूस

अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा रूस? जर्मन खुफिया एजेंसी का दावा

लेखन भारत शर्मा 04:09 pm Nov 24, 202604:09 pm

क्या है खबर?

जर्मन खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि रूस इस साल के अंत तक पृथ्वी की कक्षा (ऑर्बिट) में परमाणु हथियार ले जाने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पृथ्वी की ऑर्बिट में न्यूक्लियर हथियार रोकने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद जर्मनी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) देशों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। हालांकि, रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।