बोर्ड ने हलफनामे में लिखा, 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4-5 के निर्माण सहित सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित पुनर्विकास को अपने आप में मस्जिद कृषि भवन की अधिसूचित स्थिति और धार्मिक चरित्र की अनदेखी करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता। जनहित और बुनियादी ढांचे का विकास, हालांकि वैध सरकारी उद्देश्य हैं, लेकिन इन्हें कानून के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे उद्देश्य किसी अधिसूचित वक्फ संपत्ति की वैधानिक स्थिति को स्वतः समाप्त नहीं कर सकते।'