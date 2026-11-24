सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026: प्रियांश आर्य बने टी-20 इतिहास में सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय
क्या है खबर?
दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान प्रियांश आर्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ 181 रन की तूफानी पारी खेली। यह टी-20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राहुल ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 152* रन की पारी खेली थी। प्रियांश की इस विस्फोटक पारी की बदौलत दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275/5 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
पारी
ऐसी रही प्रियांश की पारी और साझेदारी
प्रियांश ने मैच में 68 गेंदों का सामना किया और 181 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 19 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 266.18 की रही।
उन्होंने नितीश राणा के साथ 46 गेंदों में 118 रन की साझेदारी की। इसके बाद अनुज रावत के साथ मिलकर 40 गेंदों में 87 रन जोड़े।
प्रियांश के अलावा दिल्ली की ओर से अनुज ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए।
विश्व रिकॉर्ड
टी-20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
प्रियांश टी-20 क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाने से महज 7 रन दूर रह गए।
इस प्रारूप में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के नाम है, जिन्होंने इसी साल अक्टूबर में 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाए थे।
प्रियांश की 181 रन की पारी इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
उन्होंने क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 175* रन बनाए थे।
रिकॉर्ड्स
प्रियांश ने ये रिकॉर्ड्स भी किए अपने नाम
प्रियांश कप्तान के तौर पर टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 172 रन बनाए थे।
इसके अलावा, प्रियांश ने एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 2025 में 151 रन की पारी के दौरान 19 छक्के जड़े थे।
टूर्नामेंट
प्रियांश ने इस मामले में तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा
प्रियांश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
उन्होंने तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने साल 2024 में मेघालय के खिलाफ 67 गेंदों पर 151 रन बनाए थे।
इस सूची में तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने साल 2025 में पंजाब की ओर से खेलते हुए बंगाल के खिलाफ 52 गेंदों पर 148 रन की पारी खेली थी।
जानकारी
ऐसा रहा है प्रियांश का टी-20 करियर
प्रियांश ने 65 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 30 से ज्यादा की औसत से 2,045 रन बनाने में सफ रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। इस मैच से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन था।