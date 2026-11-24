प्रियांश टी-20 क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाने से महज 7 रन दूर रह गए।

इस प्रारूप में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के नाम है, जिन्होंने इसी साल अक्टूबर में 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाए थे।

प्रियांश की 181 रन की पारी इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

उन्होंने क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 175* रन बनाए थे।