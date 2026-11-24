नोटिस में कांग्रेस नेता सोनिया से बिना शर्त लिखित माफी मांगने और सार्वजनिक तौर पर सफाई देने और दावों को असली ऐतिहासिक जानकारी से साबित करें या गलतियों को मानकर उन्हें ठीक करने की मांग की है।

नोटिस में किताब के प्रकाशक, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया से भी दखल देने की मांग की गई है, ताकि विवादित हिस्सों को बाद के संस्करण में ठीक किया जा सके।

सोनिया को मांगे मानने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।