जीतेंद्र ने बेटे तुषार कपूर की तारीफों के बांधे पुल

तुषार कपूर को खुद से बेहतर अभिनेता मानते हैं जितेंद्र, बोले- वो मुझसे ज्यादा मेहनती

लेखन ज्योति सिंह 11:38 am Nov 24, 202611:38 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने अपने बेटे तुषार कपूर को खुद से ज्यादा मेहनती और समर्पित अभिनेता बताया है। भारतीय सिनेमा में 6 दशक से ज्यादा समय तक हिट फिल्में देने अभिनेता ने अपनी सफलता का श्रेय किस्मत और सही समय पर मिले मौके को दिया। उन्होंने अपने मुकाबले तुषार को मिली कम सफलता के बारे में भी बात की। जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने करियर को लेकर तुषार को कभी गाइड नहीं किया। वह पहले से बहुत समझदार हैं।