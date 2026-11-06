ट्रंप ने ईरान को नए हमलों की धमकी दी है

ईरान ने अमेरिका को नया युद्धविराम प्रस्ताव भेजा, ट्रंप बोले- नए हमले के लिए तैयार

लेखन आबिद खान 10:57 am Nov 06, 202610:57 am

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में संभावित अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अमेरिकी सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक हथियार बना रही हैं। इस बीच, ईरान का एक नया युद्धविराम प्रस्ताव भी सामने आया है।