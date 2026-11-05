अनुपम खेर ने 'रामायण' की रिलीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी

'रामायण' में जटायु बनने पर अनुपम खेर बोले- गर्व है मेरा किरदार प्रमुख झलकियों में शामिल

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Nov 05, 202601:23 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' का पहला भाग आज सिनेमाघरों में आ गया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे जैसे सितारों से सजी इस पौराणिक महाकाव्य को भारत सहित दुनियाभर के दर्शकों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अधिकांश लोग फिल्म में दिखाए गए रावण और जटायु के युद्ध की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि जटायु का किरदार अनुपम खेर ने निभाया है और अब उन्होंने इसकी प्रशंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी।