कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत

कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने रोक लगाई

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Nov 05, 202601:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर से कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर ए बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्ती की कोई कार्रवाई न करे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि अगर अकोईजाम को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को उन्हें 7 दिन का नोटिस देना होगा।