अमेरिकी चुनाव नतीजों से तेल बाजार में हलचल

अमेरिकी चुनाव नतीजों से तेल बाजार में हलचल, ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर के नीचे पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:20 pm Nov 05, 202601:20 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड का भाव 1.03 फीसदी टूटकर 93.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत 1.29 फीसदी गिरकर 86.98 डॉलर प्रति बैरल रह गई। इस सप्ताह अब तक दोनों प्रमुख मानकों के दाम करीब 16 फीसदी तक नीचे आ चुके हैं। पिछले कारोबारी सत्र में भी कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी।