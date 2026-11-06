अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद रुबियो और हेगसेथ को लेकर घिरे ट्रंप

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद रुबियो और हेगसेथ को लेकर घिरे ट्रंप, महाभियोग की संभावना

लेखन गजेंद्र 09:31 am Nov 06, 202609:31 am

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स के सामने हार का मुंह देखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब मुसीबत से घिर गए हैं। उनकी कैबिनेट के 2 सबसे खास सदस्य विदेश सचिव मार्को रुबियो और युद्ध सचिव (पूर्व में रक्षा) पीट हेगसेथ सवारों के घेरे में हैं और उनके महाभियोग की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों पदों पर नए सचिव दिखाई देंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है।