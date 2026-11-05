सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अहम फैसला सुनाया है

सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी पर फैसला, कहा- हिरासत से शुरू होती है 24 घंटे की समायावधि

लेखन भारत शर्मा 12:42 pm Nov 05, 202612:42 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उसकी पहली हिरासत के साथ शुरू हो जाती है, न कि उस समय से जब पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करती है। कोर्ट ने साफ किया कि 'हिरासत' और 'गिरफ्तारी' के बीच कोई भी कृत्रिम अंतर पैदा करना पूरी तरह असंवैधानिक है।