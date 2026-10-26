ईरान ने कहा- अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी हटने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य पर बात होगी

ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा ले।

यह बात इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगादम ने कही है। उन्होंने बताया कि तेहरान इस समस्या का हल ढूंढने को तैयार है, लेकिन इसके लिए वॉशिंगटन को पहले कदम उठाना होगा।

बता दें कि पाकिस्तान ने इस मामले में समझौता कराने में मदद की है, जिसके बाद इस संभावित सफलता की उम्मीद जगी है। हालांकि, अमेरिका की लगातार जारी नौसैनिक नाकाबंदी इस पूरे मामले को पेचीदा बना रही है।