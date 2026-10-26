ईरान ने कहा- अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी हटने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य पर बात होगी
ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा ले।
यह बात इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगादम ने कही है। उन्होंने बताया कि तेहरान इस समस्या का हल ढूंढने को तैयार है, लेकिन इसके लिए वॉशिंगटन को पहले कदम उठाना होगा।
बता दें कि पाकिस्तान ने इस मामले में समझौता कराने में मदद की है, जिसके बाद इस संभावित सफलता की उम्मीद जगी है। हालांकि, अमेरिका की लगातार जारी नौसैनिक नाकाबंदी इस पूरे मामले को पेचीदा बना रही है।
ईरान मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की समीक्षा कर रहा है
इन वार्ताओं के साथ ही, ईरान मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की भी समीक्षा कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं।
यमन में ईरान समर्थित गुटों से जुड़े हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया था। इस समझौते का मुख्य जोर सामूहिक रक्षा पर है, न कि किसी खास देश को निशाना बनाने पर।
तुर्की और पाकिस्तान ने साफ किया है कि वे यमन के मामले में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहते हैं। तीनों देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंच गए हैं और मामले पर चर्चा जारी है।