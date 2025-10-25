डोनाल्ड ट्रंप करेंगे जिनपिंग से मुलाकात, जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे; कितना अहम एशिया दौरा? 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। वे मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, फिर जापान में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। टैरिफ उथल-पुथल और चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर इस दौरे को अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं दौरा कितना अहम है।

कार्यक्रम सबसे पहले जानिए कैसा रहेगा ट्रंप का दौरा? ट्रंप का दौरा 5 दिन का होगा। ये उनका एशिया का पहला और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे लंबा दौरा है। वे 24 अक्टूबर की रात मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने पहले पड़ाव में वे मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 26 अक्टूबर को वे जापान के लिए रवाना होंगे और 29 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे। वहां वे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जिनपिंग संग बैठक करेंगे।

मलेशिया मलेशिया में क्या-क्या करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप? ट्रंप कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 26 अक्टूबर को वे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक करेंगे। मलेशिया और अमेरिका ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्धविराम में भूमिका निभाई थी। इसलिए वे थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के साथ एक संयुक्त हस्ताक्षर समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वे सम्मेलन में आए कुछ अन्य राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चाएं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ मुलाकात की हैं।

जापान कैसा होगा ट्रंप का जापान दौरा? ट्रंप जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानेइ तकाइची से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों में टैरिफ को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, वाशिंगटन टोक्यो पर अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर के निवेश के लिए दबाव डाल रहा है, जिसे जापान ने 'अवास्तविक' बताया है। इसके अलावा जापान द्वारा रूसी गैस की खरीदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया में इन गतिविधियों में शामिल होंगे ट्रंप ट्रंप का आखिरी पड़ाव दक्षिण कोरिया होगा, जहां वे ग्योंगजू में APEC शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बुसान शहर में वे 30 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरिया में व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बदले में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 350 बिलियन डॉलर का निवेश का प्रस्ताव रखा है।