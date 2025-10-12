डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर चीन ने कहा- लड़ने से नहीं डरते, जवाबी कदम उठाएंगे
क्या है खबर?
अमेरिका ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन ने इसे दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि वो लड़ने से डरता नहीं है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ की धमकी को लेकर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा, "जानबूझकर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देना चीन के साथ तालमेल बिठाने का सही तरीका नहीं है।" चीन ने चेतावनी दी कि इससे वैश्विक व्यापार गंभीर रूप से बाधित हो सकता है।
बयान
चीन बोला- अमेरिकी टैरिफ दोहरे मानदंडों का उत्कृष्ट उदाहरण
चीनी मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ को 'दोहरे मानदंडों का उत्कृष्ट उदाहरण' बताते हुए कहा कि चीन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से डरता भी नहीं है। चीन ने कहा कि ये उपाय चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार वार्ता के माहौल को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने कहा, "अगर अमेरिका अड़ा रहता है, तो चीन निश्चित रूप से अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा।"
टैरिफ
1 नवंबर से लागू होगा चीन पर अतिरिक्त टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद चीन पर कुल अमेरिकी टैरिफ 130 प्रतिशत हो जाएगा। अमेरिका ने ये कदम चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात से जुड़े नियम सख्त करने को लेकर लगाया है। ट्रंप ने इसे नैतिक अपमान बताते हुए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात को भी नियंत्रित करने का ऐलान किया है।