डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर चीन ने कहा- लड़ने से नहीं डरते, जवाबी कदम उठाएंगे

बयान

चीन बोला- अमेरिकी टैरिफ दोहरे मानदंडों का उत्कृष्ट उदाहरण

चीनी मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ को 'दोहरे मानदंडों का उत्कृष्ट उदाहरण' बताते हुए कहा कि चीन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से डरता भी नहीं है। चीन ने कहा कि ये उपाय चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार वार्ता के माहौल को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने कहा, "अगर अमेरिका अड़ा रहता है, तो चीन निश्चित रूप से अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा।"