डोनाल्ड ट्रंप ने अब इजरायल-हमास में कराया युद्धविराम, क्या मिलेगा नोबेल पुरस्कार?

युद्ध 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं ट्रंप ट्रंप ने कई बार अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों से 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया है। इनमें भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया, ईरान और इजरायल से लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध भी शामिल है। भारत-पाकिस्तान में युद्धविराम के दावों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद भी रहा है। भारत कहता रहा है कि युद्धविराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ट्रंप 10 से ज्यादा बार इसका श्रेय ले चुके हैं।

दावेदार इस बार कौन-कौन हैं दावेदार? नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 338 व्यक्तियों और संस्थाओं का नामांकन किया गया है। कल यानी 10 अक्टूबर को विजेता का नाम सामने आएगा। इस बार के दावेदारों में युद्ध और अकाल के बीच लोगों की मदद करने वाला सूडान का एक संगठन, रूस के दिवगंत विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी की विधवा यूलिया नवेलनी और चुनावों पर निगरानी रखने वाली संस्था ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन राइट्स (OSCE) शामिल हैं।