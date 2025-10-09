श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ रहे 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 5 नौकाएं जब्त
क्या है खबर?
श्रीलंका की नौसेना ने उत्तरी जल क्षेत्र में सीमा पार कर मछली पकड़ने के आरोप में 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी 5 नौकाएं भी जब्त कर ली है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां मन्नार और डेल्फ़्ट समुद्री क्षेत्रों में समन्वित गश्त के दौरान की गईं है। गिरफ्तार 47 मछुआरों और उनके उपकरणों को उत्तर में मत्स्य निरीक्षणालय को सौंपा जाएगा। फिलहाल, वे श्रीलंका की वावुनिया जेल में हैं।
गिरफ्तारी
2 महीने में पहली गिरफ्तारी
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार देर रात 4 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा और रामेश्वरम के कुल 30 मछुआरों को गिरफ्तार किया। इसके बाद गुरुवार तड़के कराईकल से 17 मछुआरों को ले जा रही एक नाव को डेफ्ट द्वीप के पास पकड़ लिया। यह गिरफ्तारी लगभग दो महीनों में पहली बार हुई है। इससे पहले 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा (IMBL) के उल्लंघन के आरोप में रामेश्वरम के 7 मछुआरे पकड़े गए थे।
पत्र
मुख्यमंत्री स्टालिन ने लिखा विदेश मंत्री को पत्र
तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जताई है और उनकी नौकाओं के साथ जल्द रिहाई के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। रामेश्वरम के मछुआरा संघों ने भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी मछुआरों को रिहा करने और नौकाओं को वापस लेने की दिशा में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह इस साल की बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है।