श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ रहे 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 5 नौकाएं जब्त

लेखन गजेंद्र 06:10 pm Oct 09, 202506:10 pm

श्रीलंका की नौसेना ने उत्तरी जल क्षेत्र में सीमा पार कर मछली पकड़ने के आरोप में 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी 5 नौकाएं भी जब्त कर ली है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां मन्नार और डेल्फ़्ट समुद्री क्षेत्रों में समन्वित गश्त के दौरान की गईं है। गिरफ्तार 47 मछुआरों और उनके उपकरणों को उत्तर में मत्स्य निरीक्षणालय को सौंपा जाएगा। फिलहाल, वे श्रीलंका की वावुनिया जेल में हैं।