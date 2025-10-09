NewsBytesExplainer: इजरायल-हमास युद्धविराम पर हुए सहमत, पहले चरण में क्या-क्या होगा?

लगभग 2 साल की भीषण लड़ाई के बाद इजरायल और हमास युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने आज के दिन को महान, अद्भुत और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इजरायल और हमास गाजा शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। गाजा और इजरायल दोनों के लोगों ने इस खबर पर खुशी जाहिर की है। आइए जानते हैं अब आगे क्या होगा।

समझौता इजरायल और हमास किन बातों पर सहमत हुए हैं? ट्रंप के गाजा शांति योजना के पहले चरण पर चर्चा करने के लिए मिस्र में हमास, इजरायल, अमेरिका, कतर और तुर्की के प्रतिनिधि जुटे हुए थे। ट्रंप ने बताया कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल अपने सैनिकों को सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि वे योजना पर मदद के लिए इस हफ्ते मध्य-पूर्व की यात्रा करने के लिए तैयार हैं।

पहला चरण पहले चरण में कितने बंधक और कैदी रिहा होंगे? पहले चरण में हमास 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। इनमें से 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 1,700 युद्ध शुरू होने के बाद हिरासत में लिए गए थे। ट्रंप ने कहा कि बंदियों को 13 अक्टूबर को रिहा किया जा सकता है। वहीं, हमास ने कहा कि वो बंधकों को इजरायल द्वारा समझौते को मंजूरी मिलने के 72 घंटों के भीतर रिहा कर देगा।

सहायता गाजा में रोजाना भेजी जाएगी 400 ट्रक राहत सामग्री समझौते के तहत, युद्धविराम के पहले 5 दिनों के दौरान गाजा में हर रोज कम से कम 400 ट्रक सहायता सामग्री पहुंचाई जाएगी, जिसे बाद में और बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा पहले चरण में गाजा पट्टी के दक्षिण से विस्थापित लोगों की गाजा शहर और उत्तर में तत्काल वापसी का भी प्रावधान है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण और उसे सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में भी भूमिका निभाएगा।

समय कब तक लागू हो सकता है युद्धविराम? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह इस समझौते को मंजूरी के लिए आज मंत्रिमंडल में पेश करेंगे। पारित होने के बाद इजरायली सेना पीछे हटना शुरू होगी और 75 घंटे बाद हमास बंधकों को रिहा करना शुरू कर देगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इजरायली मंत्रिमंडल में पारित होने में 24 घंटे से भी कम समय लगेगा। इसके बाद 72 घंटे के भीतर हमास सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर देगा।

तैयारी समझौता लागू करने के लिए हमास-इजरायल क्या तैयारी कर रहे हैं? इजरायली सेना ने बताया कि उसके जनरल स्टाफ प्रमुख ने अग्रिम पंक्ति और अन्य क्षेत्रों में तैनात सभी बलों को मजबूत सुरक्षा तैयार करने और किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। साथ ही बंधकों की वापसी के लिए अभियान का नेतृत्व करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, हमास ने गाजा युद्धविराम योजना के तहत रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की सूची भी इजरायल को सौंप दी है।