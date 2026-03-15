NewsBytesExplainer: क्या होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या-क्या हैं चुनौतियां?

ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसकी सुरक्षा के लिए सहयोगी देशों से आगे आने की अपील की है। आइए समझते हैं इसे खुलवाना कितना चुनौतीपूर्ण है।

अपील ट्रंप की चीन, जापान समेत कई देशों से अपील ट्रंप ने कहा, 'कई देश, खासकर जो होर्मुज को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, अमेरिका के साथ मिलकर इसे खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। हमने ईरान की 100 प्रतिशत सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया है, लेकिन उनके लिए एक-दो ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंग लगाना, या इस जलमार्ग के आसपास कहीं भी कम दूरी की मिसाइल दागना आसान है। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे।'

प्रतिक्रिया ट्रंप की अपील पर क्या है देशों की प्रतिक्रिया? ब्रिटेन ने कहा कि वो शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों के साथ कई विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। चीन ने कहा कि बिना किसी बाधा की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। दक्षिण कोरिया और जापान ने अभी तक ट्रंप की अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस खाड़ी क्षेत्र में युद्धपोत भेजने को तैयार है, लेकिन यह केवल बचाव अभियान होगा।

Advertisement

ईरान ईरान कैसे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को रोक रहा है? ईरानी अधिकारियों का दावा है कि होर्मुज सभी के लिए खुला है, केवल अमेरिका, इजरायल और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को छोड़कर। ईरान हमलों के लिए छोटी रिमोट-कंट्रोल्ड विस्फोटक नावों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि रडार से बचा जा सके। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने सैन्य सुरक्षा बलों को रोकने के लिए अत्याधुनिक चुंबकीय और ध्वनि संवेदक मॉडल सहित नौसैनिक सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है।

Advertisement

व्यापार वैश्विक व्यापार को बाधित करना ईरान की बड़ी रणनीति ईरान होर्मुज में हमले कर जहाजों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चोट करने का इरादा रख रहा है। ज्यादा प्रमुख बीमा कंपनियों ने यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए युद्ध-जोखिम बीमा पॉलिसियां रद्द कर दी हैं। इस वजह से कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं, भारत समेत कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।

चुनौतियां हार्मुज को खुलवाना कितनी बड़ी चुनौती? वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, होर्मुज खुलवाने के लिए गश्त करते हुए कम से कम एक दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन की जरूरत होगी, ताकि मिसाइल और ड्रोन को निष्क्रिय किया जा सके। ईरानी नौकाओं को रोकने और हर 5-10 टैंकरों के काफिले की सुरक्षा के लिए लगभग एक दर्जन जहाजों की आवश्यकता हो सकती है। जमीनी कार्रवाई का भी विकल्प है, लेकिन ये ज्यादा जोखिम भरा और समय बर्बाद करने वाला होगा।