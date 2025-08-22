अमेरिका ने भारत पर लगाया रिफाइनरी के जरिए मुनाफाखोरी करने का आरोप, दिया चौंकाने वाला बयान

अमेरिका और भारत के संबंधों में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राजनयिक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए रिफायरनी के जरिए मुनाफाखोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही उन्होंने भारत को रूस का 'धुलाई मशीन' करार देते हुए कहा कि भारत को रूस के तेल की कोई जरूरत ही नहीं है और वह केवल मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है।

बयान नवारो ने क्या दिया बयान? नवारो ने कहा, "यह बकवास है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। यह रिफाइनिंग की मुनाफाखोरी की योजना है।" उन्होंने कहा, "भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे वह वह रूसी तेल खरीदता है, जिसे फिर रिफाइनर प्रोसेस करते हैं और वहां वे खूब पैसा कमाते हैं। रूस इस पैसे का इस्तेमाल और हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करते हैं। इससे अमेरिकी करदाताओं पर दबाव बढ़ रहा है।"

आरोप "यूक्रेन में हो रहे रक्तपात में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता भारत" नवारो ने कहा, "अब से 6 दिन बाद (27 अगस्त से) भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगने जा रहा है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन में हो रहे रक्तपात में भारत अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। वह शी जिनपिंग (चीन के राष्ट्रपति) के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, यही वह कर रहा है।" उन्होंने कहा कि अब भारत पर टैरिफ दोगुना करने की 27 अगस्त की समय सीमा आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है।

महाराजा टैरिफ के मामले में भारत 'महाराजा' है- नवारो नवारो ने भारत के टैरिफ को महाराजा बताते हुए कहा, "उनके (भारत) पास ऊंचे टैरिफ हैं, महाराजा टैरिफ हैं, और ऊंचे गैर-टैरिफ अवरोध हैं। हमारा उनके साथ भारी व्यापार घाटा है, जिससे अमेरिकी कामगारों और अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचता है।" नवारो ने चुटकी लेते हुए कहा कि "शांति का मार्ग नई दिल्ली से होकर ही गुजरता है। ऐसे में उनकी अपील है कि भारत को रूस को आर्थिक जीवन रेखा देना बंद कर देना चाहिए।"

तारीफ नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान नेता नवारो ने कहा, "मुझे भारत से प्यार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन कृपया भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए। आप अभी जो कर रहे हैं, वह शांति स्थापित करने का नहीं, बल्कि युद्ध को बढ़ावा देने का प्रयास है।" उन्होंने कहा, "जब आप उन टैरिफ के बारे में सोचते हैं जो हम लगा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिकियों पर इसका शुद्ध प्रभाव क्या होगा?"