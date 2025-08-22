अमेरिका ने ट्रक चालकों को वीजा देने पर रोक लगाई, क्या भारतीय हैं जिम्मेदार?

अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से ट्रक चालकों को श्रमिक वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दी है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका में बड़े ट्रैक्टर और ट्रेलर ट्रक की वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है और अमेरिका के ट्रक चालकों को भी नुकसान हो रहा है। क्या इस आदेश के पीछे भारतीयों की गलती छिपी है? आइए जानते हैं।

बयान पहले जानिए, मार्को रुबियो ने क्या कहा? रुबियो ने एक्स पर लिखा, 'हम तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक ट्रक चालकों के लिए सभी प्रकार के श्रमिक वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को प्रभावित कर रही है।' होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी विदेशी को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे मूर्खतापूर्ण बताया था।

कारण क्या भारतीय बना इस रोक का कारण? दरअसल, 18 अगस्त को फ्लोरिडा में भारतीय ट्रक चालक हरजिंदर सिंह ने टर्नपाइक पर एक गलत यू-टर्न लिया, जिससे एक वैन सीधे ट्रक में घुस गई और 3 अमेरिकी की जान चली गई। जांच में पता चला कि सिंह 2018 में दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से अमेरिका आए थे। फ्लोरिडा राजमार्ग सुरक्षा एवं मोटर वाहन विभाग ने बताया कि सिंह ने कैलिफोर्निया से अपना व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। घटना के बाद विदेशी ट्रक चालकों पर सवाल उठने लगे।

ट्विटर पोस्ट घटना का वीडियो The truck driver who made an illegal U-turn on Florida's Turnpike that led to the passing of 3 Americans, illegally entered the U.S. through the southern border in 2018.



Harjinder Singh has been charged with three counts of vehicular homic*de.



Singh got his Commercial Driver’s… pic.twitter.com/FGZVHDWMGs — Collin Rugg (@CollinRugg) August 17, 2025

लापरवाही अंग्रेजी भाषा और सड़क संकेत समझने में नाकाम था सिंह अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उसकी परिवहन विभाग ने जांच की तो वह अंग्रेजी भाषा और सड़क संकेतों की परीक्षा में नाकाम हो गया। उसने 12 में सिर्फ 2 सवालों के उत्तर सही दिए और 4 में सिर्फ 1 सड़क संकेत को ही पहचान सका। परिवहन सचिव सीन डफी ने इसे गंभीर लापरवाही और त्रासदी बताया। सिंह वाहन हत्या के 3 आरोपों में निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

नाराजगी होमलैंड सिक्योरिटी ने भी जताई थी नाराजगी अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने भी घटना पर चिंता और नाराजगी जताई थी। उसने एक्स पर लिखा, 'फ्लोरिडा में 3 निर्दोष लोगों की मौत हो गई क्योंकि गैविन न्यूसम के कैलिफोर्निया DMV ने एक अवैध विदेशी को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया। यह शासन व्यवस्था मूर्खतापूर्ण है। न्यूसम के खिलवाड़ से कितने निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? सचिव नोएम और विभाग इन आपराधिक अवैध विदेशियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।'