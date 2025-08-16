अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की बैठक: यूक्रेन से युद्ध विराम पर नहीं बनी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में हुई बैठक लगभग 4 साल पुराने यूक्रेन युद्ध को हल करने या रोकने के लिए किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। युद्ध विराम को लेकर अब दोनों नेताओं के बीच अगली बैठक मास्को में होगी। हालांकि, अभी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच साल 2019 के बाद यह पहली बैठक थी।

बयान संयुक्त बयान में क्या बोले ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप ने इस लंबी बैठक के खत्म होने के बाद संयुक्त बयान में कहा, "हमारी बैठक बेहद फलदायी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। अब बस कुछ ही बिंदु बचे हैं। हम उस मुकाम तक (यूक्रेन के साथ युद्ध विराम) नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास वहां पहुंचने की अच्छी संभावना है। जब तक कोई सौदा नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है।"

बैठक पुतिन ने अगली बैठक मास्को में होने की बात कही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना बयान समाप्त करते हुए यूक्रेन युद्ध विराम के लिए जल्द ही दूसरी बैठक की बात कही, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगली बार मास्को में।" इससे पहले पुतिन ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी रेखांकित किया था कि संघर्ष की सभी प्राथमिक जड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता है। उसके बिना युद्ध रोक पाना बेहद मुश्किल हो सकता है।

उम्मीद पुतिन ने क्या दिया बयान? राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज के समझौते न केवल यूक्रेनी समस्या के समाधान के लिए एक संदर्भ बिंदु बनेंगे, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच व्यापारिक, व्यावहारिक संबंधों की बहाली का भी मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।" उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि दीर्घकालिक शांति के लिए यूक्रेन संघर्ष के मूल कारण को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूसी नेता युद्ध विराम के प्रति प्रतिरोधी बने हुए हैं।

जानकारी "...तो नहीं होता युद्ध" पुतिन बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "आज, जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर वह साल 2022 में राष्ट्रपति होते, तो कोई युद्ध होता ही नहीं। मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा जरूर होता। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं।"

तारीफ पुतिन ने की ट्रंप की तारीफ पुतिन ने बातचीत के दोस्ताना लहजे के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रूस और अमेरिका को अब अपने पन्ने पलटकर सहयोग की राह पर लौटना चाहिए। उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे इस बात का साफ अंदाजा है कि ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने देश की समृद्धि की उन्हें सच्ची परवाह है। इसके साथ ही वे यह भी अच्छे से समझते हैं कि रूस के अपने राष्ट्रीय हित भी हैं।"

सवाल यूक्रेन युद्ध पर सवाल टाल गए पुतिन अलास्का में पुतिन के पहुंचने के बाद ट्रंप ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछवाया और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों कई साल बाद मिल रहे थे। दोनों नेताओं ने 'परस्यूइंग पीस अलास्का 2025' बैनर के पास फोटो खिंचवाई और कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पुतिन से यूक्रेन युद्ध विराम और 'क्या नागरिकों की हत्या बंद होगी' जैसे सवालों को टाल दिया और ऐसा इशारा किया, जैसे वे सवाल सुन नहीं पा रहे हैं।

जानकारी पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए पायलटों को दी पुष्पांजलि पुतिन ने बैठक के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलास्का में शहीद हुए सोवियत पायलटों की कब्रों पर पुष्प अर्पित किए। ये पायलट अलास्का में प्रशिक्षण के दौरान अमेरिकी निर्मित विमानों को ले जाते समय दुर्घटनाओं या खराब मौसम में मारे गए थे।