होनहार बच्चों द्वारा बनाए गए 5 अनोखे विश्व रिकॉर्ड, जो उड़ा देंगे आपके होश

होनहार बच्चों द्वारा बनाए गए 5 अनोखे विश्व रिकॉर्ड, जो उड़ा देंगे आपके होश
क्या है खबर?
बच्चों को अगर छोटी उम्र से ही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वे आगे चलकर हैरतअंगेज कारनामे कर दिखाते हैं। उनकी प्रतिभा और रुचि को अगर सही समय पर पहचाना जाए तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। आज हम ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होनें अपने कौशल से कुछ अनोखे विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाए। इनके जरिए उन्होंने अपना नाम दुनियाभर में रोशन कर दिया है।
#1
3 रूबिक क्यूब्स को उछालते हुए हल करने का रिकॉर्ड
क्यू जियान्यु एक चीनी रूबिक क्यूब मास्टर है, जिनका नाम कई बार गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। उन्होंने 2017 में 3 रूबिक क्यूब उछालते हुए उन्हें सबसे कम समय में हल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उन्होंने 2018 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और 5 मिनट और 2.43 सेकंड में तीनों क्यूब हल किए थे। जियान्यु दोनों हाथों और पैरों से एक साथ 3 रूबिक क्यूब हल करने वाले पहले व्यक्ति भी है।
#2
सबसे छोटे मोटिवेशनल स्पीकर का रिकॉर्ड
अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाला कैलेब स्टीवर्ट नामक बच्चा दुनिया का सबसे छोटी उम्र का मोटिवेशनल स्पीकर है। उसकी उम्र 11 साल है, लेकिन वह महज 3 साल की उम्र से ही किसी भी विषय पर भाषण दे देता है। कैलेब ने अपना पहला भाषण फ्लोरिडा के अलार्म इंटरनेशनल चर्च में दिया था, जिसके बाद यह उसका जूनून बन गया। उसका लक्ष्य बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे सफल हो सकें।
#3
सबसे छोटे मेन्सा सदस्य का रिकॉर्ड
यूनाइटेड किंगडम (UK) का रहने वाला नन्हा-सा जोसेफ हैरिस बिर्टिल दुनिया का सबसे छोटा मेन्सा सदस्य है। इस 2 साल के बच्चे की IQ बड़े-बड़ों से तेज है, जिसके चलते उसे यह सम्मान मिला है। अभी तक जोसेफ की सटीक IQ का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी गतिविधियां उसके तेज दिमाग का बखान करती हैं। मेन्सा उच्च IQ वाले लोगों की एक प्रतिष्ठित सोसायटी है। इसका सदस्य बनने के लिए आपकी IQ कम से कम 132 होनी चाहिए।
#4
सबसे कम उम्र में फैशन शो आयोजित करने का रिकॉर्ड
अमेरिका के रहने वाले एक 8 वर्षीय बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में फैशन डिजाइनर बनने के सपने को पूरा कर दिखाया। बच्चे का नाम मैक्स अलेक्जेंडर है, जिसने 7 साल की उम्र में पहला फैशन शो आयोजित किया। 18 नवंबर, 2023 को डेनवर फैशन वीक में मैक्स ने अपने डिजाइन किए कपड़ों को प्रदर्शित किया और रनवे शो डिजाइन करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। मैक्स 4 साल की उम्र से कपड़े डिजाइन कर रहा है।
#5
दुनिया के सबसे कम उम्र के कलाकार का रिकॉर्ड
घाना में एक नन्हा-सा कलाकार रहता है, जो लाखों को प्रेरित कर रहा है। इस बच्चे की उम्र लगभग 2 साल है और इसने अपनी पेंटिंग की प्रतिभा के जरिए दुनिया के सबसे कम उम्र के कलाकार होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐस-लियाम नाना सैम अंकरा तब से पेंटिंग कर रहा है, जब वह महज 6 महीने का था। उसने घाना स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय में 'साउंडआउट प्रीमियम प्रदर्शनी' में अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है।