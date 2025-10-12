होनहार बच्चों द्वारा बनाए गए 5 अनोखे विश्व रिकॉर्ड, जो उड़ा देंगे आपके होश

क्यू जियान्यु एक चीनी रूबिक क्यूब मास्टर है, जिनका नाम कई बार गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। उन्होंने 2017 में 3 रूबिक क्यूब उछालते हुए उन्हें सबसे कम समय में हल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उन्होंने 2018 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और 5 मिनट और 2.43 सेकंड में तीनों क्यूब हल किए थे। जियान्यु दोनों हाथों और पैरों से एक साथ 3 रूबिक क्यूब हल करने वाले पहले व्यक्ति भी है।

#4

सबसे कम उम्र में फैशन शो आयोजित करने का रिकॉर्ड

अमेरिका के रहने वाले एक 8 वर्षीय बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में फैशन डिजाइनर बनने के सपने को पूरा कर दिखाया। बच्चे का नाम मैक्स अलेक्जेंडर है, जिसने 7 साल की उम्र में पहला फैशन शो आयोजित किया। 18 नवंबर, 2023 को डेनवर फैशन वीक में मैक्स ने अपने डिजाइन किए कपड़ों को प्रदर्शित किया और रनवे शो डिजाइन करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। मैक्स 4 साल की उम्र से कपड़े डिजाइन कर रहा है।