शुभमन गिल की कप्तानी से प्रभावित दिखे युवराज सिंह, बोले- मुझे उन पर गर्व है

बयान गिल ने कप्तानी की जिम्मेदारी के बावजूद जोरदार प्रदर्शन किया- युवराज युवराज इस बात से प्रभावित थे कि युवा कप्तान ने इंग्लैंड में कप्तानी करते हुए दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। युवराज ने ICC डिजिटल पर '50 डेज टू गो' महिला क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम में कहा, "गिल के विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे। वह कप्तान बने और उन्होंने 4 टेस्ट शतक बनाए। यह अविश्वसनीय है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे संभालते हैं।"

गिल इंग्लैंड दौरे पर गिल ने किया था कमाल भारतीय कप्तान गिल ने सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा था। उन्होंने 4 शतक भी लगाए था। उन्होंने सीरीज में 1,150 गेंदो का सामना किया। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था।