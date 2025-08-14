दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन ने जीते हैं 13 खिताब, जानिए टीम का प्रदर्शन

भारत के घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के अगले संस्करण की शुरुआत 28 अगस्त से हो जाएगी, जिसमें साउथ जोन 4 सितंबर को होने वाले पहले सेमीफाइनल मुकाबले में खेलती दिखेगी। आगामी संस्करण में साउथ जोन की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे। वह इस टीम को अपना 14वां खिताब जिताने की कोशिश करेंगे। आइए दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन की टीम द्वारा किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

खिताब साउथ जोन ने जीते हैं 13 खिताब जोनल प्रारूप में कुल 55 दलीप ट्रॉफी संस्करण आयोजित किए गए हैं, जिनमें से साउथ जोन ने 13 बार खिताब जीता है। दिलचस्प रूप से उन्होंने 965 और 1968 के बीच लगातार 3 खिताब जीते थे। इस बीच केवल वेस्ट जोन (19) और नॉर्थ जोन (18) के पास ही साउथ जोन से अधिक दलीप ट्रॉफी खिताब हैं। इनको छोड़कर कोई अन्य टीम 10 खिताब नहीं जीत सकी है।

जानकारी 23 बार फाइनल में पहुंची है साउथ जोन की टीम दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन ने 23 बार फाइनल में प्रवेश किया है। आखिरी बार 2023 में टीम ने खिताब जीता था। क्रिकइंफो के अनुसार, साउथ जोन ने अपने 107 मैचों में से 46 मैच जीते हैं और 39 हारे हैं।

प्रदर्शन साउथ जोन के लिए इन खिलाड़ियों का रहा है उम्दा प्रदर्शन ऑलराउंडर रॉबिन सिंह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इस पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 25 मैचों में 46.51 की औसत से 1,721 रन बनाए थे। उनके इस प्रदर्शन में 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। साउथ जोन का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व स्पिनर भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकटराघवन ने क्रमशः 99 और 95 विकेट लिए थे। चंद्रशेखर के नाम 7 पारियों में 5 विकेट हॉल भी हैं।