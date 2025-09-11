एशिया कप 2025: सुप्रीम कोर्ट का भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने पर तुरंत सुनवाई से इंकार
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एशिया कप 2025 के तहत होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि मैच रविवार 14 सितंबर को दुबई में है, इसलिए इसे कल सूचीबद्ध किया जाए। उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार छात्रों द्वारा दायर याचिका को लेकर पीठ ने कहा, "मैच जारी रहना चाहिए।"
सुनवाई
कोर्ट ने कहा- आखिर इतनी जल्दी क्या है
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हए वकील ने जोर देकर कहा, "मेरा मामला भले ही खराब हो, लेकिन कृपया इसे सूचीबद्ध करें।" बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "नहीं, कुछ नहीं। आख़िर इतनी जल्दी क्या है? मैच है, होने दो। मैच इसी रविवार को है, क्या किया जा सकता है? मैच जारी रहना चाहिए।" अब याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। तब तक किसी प्रकार का कोई नोटिस या अंतरिम आदेश नहीं जारी किया गया है।
याचिका
याचिका में क्या है?
रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका दायर करने वाले कानून के छात्र उर्वशी जैन, अधिवक्ता स्नेहा रानी, अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी ने तर्क दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश देता है। याचिका में कहा गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता, जो मनोबल के लिए हानिकारक है।
मैच
भारत ने UAE के खिलाफ जीता पहला मैच
भारत ने बुधवार को हुए एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। भारत 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ दुबई में खेलेगा। इसके बाद 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। टूर्नामेंट जब सुपर-4 में प्रवेश करेगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष-2 टीम प्रवेश करेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा।