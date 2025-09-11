सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान मैच जारी रहने की बात कही (फाइल तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025: सुप्रीम कोर्ट का भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने पर तुरंत सुनवाई से इंकार

लेखन गजेंद्र 01:38 pm Sep 11, 202501:38 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एशिया कप 2025 के तहत होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि मैच रविवार 14 सितंबर को दुबई में है, इसलिए इसे कल सूचीबद्ध किया जाए। उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार छात्रों द्वारा दायर याचिका को लेकर पीठ ने कहा, "मैच जारी रहना चाहिए।"