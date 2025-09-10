एशिया कप 2025: भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में UAE क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराते हुए अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। दुबई में खेले गए मैच में UAE के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। जवाब में छोटे से लक्ष्य को भारत ने आसानी से 4.3 ओवर में हासिल किया। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा भारत ने आसानी से जीता मैच पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी UAE को अलीशान शराफू के रूप में पहला झटका लगा। वह 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान मुहम्मद वसीम 22 गेंदों में 19 रन बनाए। इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत से कुलदीप ने 4 विकेट लिए। जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को जीत दिलाई। अभिषेक ने 16 गेदो में 30 और गिल ने 9 गेंदों में 20* रन बनाए।

कुलदीप कुलदीप ने की अविश्वसनीय गेंदबाजी कुलदीप ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 4 रन दिए। इस चाइनामैन गेंदबाज ने पारी के 9वें और अपने दूसरे ओवर में 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली गेंद पर राहुल चोपड़ा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद उन्होंने विपक्षी कप्तान मुहम्मद वसीम को चौथी गेंद पर और हर्षित कौशिक को छठी गेंद पर आउट किया। उन्होंने अपने 2.1 ओवर में 7 रन देते हुए 4 विकेट लिए।

UAE UAE ने बनाया अपना न्यूनतम टीम स्कोर इस बेहद खराब पारी के साथ ही UAE के नाम पर एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह UAE की टीम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का न्यूनतम स्कोर दर्ज हो गया। इससे पहले UAE की टीम का सबसे कम स्कोर 62 रन था, जो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में आया था। बता दें कि इस सूची में UAE का तीसरा सबसे कम स्कोर 73 रन है।

टॉस भारत ने 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद जीता टॉस एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता। इसके साथ ही भारत के लम्बे समय से टॉस हारने के सिलसिले पर विराम लग गया। दिलचस्प रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 15 टॉस हारने के बाद आखिरकार भारतीय टीम के पक्ष में सिक्का गिरा। बता दें कि भारत ने एशिया कप 2025 से पहले अपना पिछला टॉस 28 जनवरी, 2025 को जीता था।

कुलदीप कुलदीप ने विकेटों के मामले में अश्विन को पीछे छोड़ा कुलदीप ने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसकी 40 पारियों में 13.4 की औसत के साथ कुल 73 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। कुलदीप ने विकेटों के मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ा। बता दें कि अश्विन ने 72 विकेट लिए थे।

जानकारी भारतीय टीम ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शेष गेंदों (93) के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।