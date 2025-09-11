शिवम दुबे ने कहा- हार्दिक पांड्या मेरे भाई हैं (तस्वीर: एक्स/BCCI)

हार्दिक पांड्या से हुई तुलना तो शिवम दुबे ने कहा- वो मेरे भाई हैं

लेखन Manoj Panchal 12:33 pm Sep 11, 202512:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने एशिया कप 2025 में UAE के खिलाफ गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ की उनकी तुलना साथी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या से होने लगी। ऐसे में दुबे ने पांड्या को अपना बड़ा भाई बताया है। दुबे ने बुधवार को मैच में शानदार गेंदबाजी के बाद यह बयान दिया। उन्होंने महज 4 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत ने मेजबान टीम को 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया।