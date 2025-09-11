हार्दिक पांड्या से हुई तुलना तो शिवम दुबे ने कहा- वो मेरे भाई हैं
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने एशिया कप 2025 में UAE के खिलाफ गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ की उनकी तुलना साथी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या से होने लगी। ऐसे में दुबे ने पांड्या को अपना बड़ा भाई बताया है। दुबे ने बुधवार को मैच में शानदार गेंदबाजी के बाद यह बयान दिया। उन्होंने महज 4 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत ने मेजबान टीम को 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया।
बयान
वह मेरे भाई जैसे हैं- दुबे
मैच के बाद दुबे ने पांड्या के प्रति अपने सम्मान और उनसे मिली सीख के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मैं सीखता रहता हूं। वह मेरे भाई जैसे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि वह हार्दिक से बल्लेबाजी के बारे में भी पूछते हैं और उनके बीच तुलना के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, "मैं उनके साथ खेलते हुए चाहता हूं कि मैं सीखूं और उनसे मिले ज्ञान से खुद को बेहतर बनाऊं।"
मैच
दुबे ने लिए 3 विकेट
UAE के खिलाफ दोनों ऑलराउंडरों को खिलाने की भारत की रणनीति कारगर साबित हुई। हार्दिक ने गेंदबाजी में पारी की शुरुआत की, जबकि दुबे को 11वें ओवर में उतारा गया। दुबे ने ओवर की तीसरी गेंद पर आसिफ खान को आउट कर दिया। इसके बाद ध्रुव पाराशर को LBW आउट किया। जुनैद सिद्दीकी भी बड़े शॉट के प्रयास में दुबे के उसी ओवर में आउट हो गए। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए।