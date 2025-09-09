उपराष्ट्रपति चुनाव में विशेष पेन से ही क्यों किया जाता है मतदान? जानिए इसकी खासियत 

कारण मतदान के लिए क्यों किया जाता है विशेष पेन का इस्तेमाल? NDTV के अनुसार, लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान में वोट की गोपनीयता के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेन में एक विशेष तरह की स्याही होती है, जिससे उम्मीदवार के नाम पर निशान लगाने के बाद यह किसी को पता नहीं चल पाता कि किसने किसे वोट दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से ही इस विशेष पेन से मतदान की व्यवस्था की गई है और इसका इस्तेमान अनिवार्य है।

सख्ती विशेष पेन से वोट न डालने पर क्या होता है? श्रीवास्तव ने बताया कि अगर कोई सांसद विशेष स्याही वाले पेन से वोट नहीं डालता है, तो उसके वोट को निरस्त माना जाता है।साल 2017 के उपराष्ट्रपति चुनाव में दूसरे पेन से वोट डालने के चलते 11 वोट और 2022 के चुनाव में 15 वोट अमान्य किए थे। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी इसी पेन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में इस पेन का उपयोग किया गया था।

खासियत क्या है इस पेन की खासियत? श्रीवास्तव ने बताया कि इस विशेष पेन में विशेष तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण इस पेन से एक बार कुछ लिखे जाने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इस पेन से निशान लगाते वक्त स्याही कागज या बैलट पेपर पर नहीं फैलती है, जिससे दूसरे उम्मीदवार के नाम के आगे स्याही का निशान लगने की संभावना खत्म हो जाती है। मतदान के बाद संसद सदस्यों से यह पेन वापस ले लिया जाता है।

सवाल कौन करवाता है मतदान? राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति होती है। इसके लिए राज्यसभा के महासचिव को चुना जाता है। इस बार पीसी मोदी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है, जिनकी देखरेख में पूरी मतदान प्रक्रिया होगी। यह मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें वोट करने वाले सांसद को वरीयता भी बतानी होती है। मतगणना में शीर्ष वरीयता वाले उम्मीदवार के हक में वोट की गणना होती है।

मतगणना कैसे होती है मतगणना? मतगणना में बैलेट पेपर को वरीयता के हिसाब से अलग-अलग किया जाता है। किस उम्मीदवार को पहली वरीयता वाले कितने वोट मिले हैं, ये सबसे पहले देखा जाता है। यहां एक फॉर्मूला लागू होता है, जिसमें कुल पहली वीरयता वाले वोटों में 2 का भाग देकर उसमें एक जोड़ा जाता है। इससे आनी वाली संख्या किसी भी उम्मीदवार के दौड़ में बने रहने के लिए जरूरी है। नीचे वाले उम्मीदवारों को मतगणना से बाहर कर दिया जाता है।