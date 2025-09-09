राधाकृष्णन और रेड्डी में से कौन बनेगा भारत का 15वां उपराष्ट्रपति? NDA-INDIA के बीच परीक्षा आज

उम्मीदवार कौन हैं NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन? तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर, 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। वह 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहली वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड और मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राधाकृष्णन स्वभाव से काफी सौम्य, ईमानदार और शांत माने जाते हैं।

उम्मीदवार कौन हैं INDIA उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी? रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल और संवैधानिक मामलों की पैरवी से अपना करियर शुरू किया। वे 1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2 साल बाद न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2007 में सुप्रीम कोर्ट जज बने। उनकी छवि ईमानदार, संविधान जानकार और गरीब हितैषी है।

चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। इसकी मतदान प्रणाली राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा चुनावों से अलग है। इसमें सांसद मतपत्र पर उम्मीदवारों के लिए अपनी पसंद अंकित करते हैं, जिसमें सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में क्रमबद्ध कर सकता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत से होता है। चुनाव कागजी मतपत्रों पर होगा, जो गुप्त मतदान है। इसकी निगरानी एक रिटर्निंग ऑफिसर (वरिष्ठ संसदीय अधिकारी) करता है।

परीक्षा NDA और INDIA की परीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA की नजर जीत पर है। हालांकि, गठबंधन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समय मिले 528 वोटों से अधिक संख्या चाहता है। INDIA गठबंधन चुनाव के जरिए एकता का संदेश और कड़ी चुनौती देना चाहता है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। ऐसे में दक्षिणी राजनीतिक पार्टियां पशोपेश में हैं। फिलहाल, तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) और ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD) ने चुनाव से दूर रहने की घोषणा की है।

बहुमत किसके पास बहुमत? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की संख्या 781 है, जो लोकसभा में 542 (एक रिक्ति सहित) और राज्यसभा में 239 (6 रिक्तियों सहित) को मिलाकर हैं। चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 वोट है। NDA के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जो बहुमत से ज्यादा है। INDIA गठबंधन के पास 324 सांसदों का समर्थन है। हालांकि, इस बार INDIA गठबंधन पिछले चुनाव के मुकाबले काफी मजबूत है।

इस्तीफा जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने से खाली हुआ है पद उपराष्ट्रपति का पद जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन बाद अचानक 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रात साढ़े 9 बजे अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। हालांकि, विपक्ष ने केंद्र सरकार और उनके बीच टकराव को इसकी वजह बताया था। इस्तीफे के बाद धनखड़ ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।