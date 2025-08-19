सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने बनाया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार
क्या है खबर?
भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्षी INDIA गठबंधन ने मंगलवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने खड़ा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। रेड्डी का फैसला मंगलवार को INDIA गठबंधन की बैठक में लिया गया है, जो खड़गे के आवास पर हुई थी।
ऐलान
प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविद बताया
खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया। उन्होंने कहा, "रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी चैंपियन रहे हैं।"
ऐलान
रेड्डी के फैसलों में गरीबों का पक्ष- खड़गे
खड़गे ने आगे कहा, "वह एक भले आदमी हैं और यदि आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने गरीब लोगों का पक्ष लिया और संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की।" खड़गे ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कैसे खड़े होकर संविधान की रक्षा की। यह एक वैचारिक लड़ाई है। हमने मिलकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।"