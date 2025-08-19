विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी कोउपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने बनाया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Aug 19, 202501:10 pm

क्या है खबर?

भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्षी INDIA गठबंधन ने मंगलवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने खड़ा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। रेड्डी का फैसला मंगलवार को INDIA गठबंधन की बैठक में लिया गया है, जो खड़गे के आवास पर हुई थी।